La Cuisine des Frères Amieux Juillet/Août 2017_ Zooloo

AU MENU

Part 01

Henry Mancini - Lujon

Stella Felix - si , si disait l’oiseau

Novalima - Coba Guarango

Milk and whisky - track 08 (from Cinematografik album)

Lujan - Safaridélica

Oby Nine - Serotonin (Umoja Remix)

Waxuma - Changó (Tribilin Sound Remix)

Sonido Mamalón - La Cumbia Del Pregonero (ft Cynthia Franco)

Lascivio Bohemia - Le Cumbia du Cassette

Herb Alpert & The Tijuana Brass - Belz Mein Shtetele Belz (My Home Town)

Sterling Holloway - Trust In Me

Carmen Maria Vega - Aie confiance

Carpet Patrol - Indian Slap

Umoja - Beatucada_Samba

The Doors - Riders on the Storm (Lascivio Bohemia recrêpe)

DJ Nirso - Cumbiambera Tripolar (Bleepolar Remix)

Siete Catorce - Cumbia Sampuesana (siete catorce remix)

Rafael Aragon - Empathie Rayonnante

Part 02

Intro

Tribilin Sound - La Cumbia De Octavio (Freddy Da Stupid Broken Edition)

Henri Salvador - Jazz Mediterranée (Koop Remix)

The Wild Magnolias - Battlefield (Joe Claussell Remix)

DJ Smash - Love Step(ClubStep Remix)

Sabo - Zulu Funk

Umoja - La_Piragua

Gila - pick six

Esta - el sambroso

SidiRum - La Danza De Las Trompas (Cocotaxi Remix)

Nicola Cruz - Cumbia del Olvido

El Buho - Manana Tepotzlan

Zoulou, Ut Pictura Poesis - Pedro au Jardin des plantes à Nantes du 01/07/2017 au 29/10/2017 7j/7 de 8h30 à 20h.

Retrouvez La Cuisine des frères Amieux un vendredi par mois (souvent le dernier) à 23h, sur jet Fm 91,2.

et plus sur mixcloud/lesfrèresAmieux