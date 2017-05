La Cuisine des Frères Amieux Mai 2017 Coffee Hour

Au menu :

Intro

The Coasters - Smokey Joe’s Café

Up, Bustle and Out - Poncho Café

Flexitones - café spring

Serge Gainsbourg - Couleur Café (Wilow Edit)

André Bourvil - Café tabac

Gregory - et puis le café

The Outsiders - A Cup Of Hot Coffee

Kasabian - Road Kill Café

Medasin – Coffee (feat. Masego)

I-Cue production - Nite Café

Caught A Ghost - No Sugar In My Coffee

Yung Internet - Cooldown Café

Aesop Rock - Coffee (feat. John Darnielle)

N.O.H.A - Tu Café

Boubou - Coffee Lover

Matteo Brancaleoni - Qu’est-ce que tu as mis dans le café ?

Ella Fitzgerald - Black Coffee

Frank Sinatra - The Coffee Song (sauce Amieux)

Manhattan Transfer - Java Jive

Outro

Merci à ludo de l’émission "C’est une tuerie tes épinards" sur radio FMR pour les extraits de son émission N°22 du 28 octobre 2015 c’est une tuerie tes épinards/c’est comment le café à Toulouse ? et spécialement Roland du Nabuchodonosor, rue du coq d’inde à toulouse.

Retrouvez La Cuisine des frères Amieux un vendredi par mois (souvent le dernier) à 23h, sur jet Fm 91,2.

et plus sur mixcloud/lesfrèresAmieux