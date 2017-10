La Cuisine des Frères Amieux du 4 octobre 2017_In da KRAFT HOUSE

A l’occasion de son 10 ème anniversaire, l’atelier de sérigraphie de POL’n, la Kraft House, ouvre ses portes sur 10 ans d’activité, de tirages, d’expositions, d’éditions et de KRAFT, le 1er festival de sérigraphie nantais qui a convié sur 3 éditions une 100taine d’acteurs de la scène française… L’occasion de sortir les archives des cartons et de fêter ça comme il se doit !

Au menu :

The Monks – La Conga Chango 01:30

Diana Krall feat. Ray Brown & Stanley Turrentine - CRS Craft 04:00

Red Astaire - follow me 07:28

Triagrutrika - Billy and the print machine 12:08

J-Live - Satisfied dub version 15:33

Flako – Erekari 17:07

Blackalicious - The Craft 19:26

CHilijskie marshi – Marcha Van der Kraft 23:11

Die Sterne - Gib Mir Die Kraft 24:43

Beastie Boys - She’s Crafty 29:04

Medeski Martin & Wood - Sugar Craft 32:39

Harry Belafonte – John Henry (Thornato Remix) 35:57

Gal Costa - Pontos De Luz (kaytranada rmx) 38:28

Teddy Pendergrass – You Can’t Hide from yourself (DFP Disco Blend)42:34

Luminodisco – Diavolo Di Un Disco 47:10

Jumbonics – you little Jezebel (Diesler remix)53:17

rediffusion le mercredi 1 novembre à 11h

Changement de plage horaire ! Maintenant les frères Amieux cuisinent une fois par mois le mercredi à 11h, sur jet Fm 91.2

et plus sur mixcloud/lesfrèresAmieux