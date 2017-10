La Revanche des Zhérissons #1 : les black blocs

La Revanche des Zhérissons est une émission réalisée par des tranpédégouines et des meufs, dans une perspective féministe. Nous parlons d’actualité et de luttes sociales. Nous voulons raconter nos histoires et faire entendre des voix minorisées dans la société en générale et dans les médias en particulier.

Chaque mois, nous choisissons un thème principal que nous développons dans notre gros dossier. Vous trouverez aussi régulièrement des rubriques, à savoir l’agenda, le coup-de-cœur du mois, le point technique ou encore le point actu. Nous sommes diffuséEs sur JET les 1er et 3ème mercredi du mois entre midi et 13h, et en podcast sur le site de JET.

Ce mois-ci, nous avons décidé de parler des black blocs en allant au delà des discours médiatiques et politiciens qui ne s’attardent bien souvent que sur l’aspect spectaculaire des images de cette forme d’organisation en manifestation. Pour cela, il sera question de l’origine de cette pratique qu’est le black bloc, mais aussi d’une de ses variantes, le pink bloc.

Vous trouverez aussi un agenda de ce qui se passe dans la région en octobre, et une interview-coup-de-cœur de Georgette Coin-Coin, une graffeuse nantaise.

Références musicales :

* Tremblez, Arolde, La revanche des titans, 2002

* Il est 5h, Vanessa Ashlum, Pour en finir avec le travail, 1974

* La bombe, Sexy Sushi, Vous n’allez pas repartir les mains vides ?, 2013

Contact : la_revanche_des_zherissons(at)riseup.net