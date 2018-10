La chronique Jeux du 03 octobre 2018

"Des Escapes Room dans votre salon !

Le quatrième opus de la gamme Unlock !, le jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.

Les croquemitaines ont envahi les rêves de Guillaume et les transforment en cauchemars. Unissez vos forces pour les chasser et apaiser le petit garçon, dans la Nuit des croquemitaines !

Shéhérazade n’a plus d’inspiration et le sultan va la condamner à mort. Sauvez-la dans une aventure digne des Mille et Une Nuits : le dernier conte de Shéhérazade.

Dans Expédition Challenger, explorez une vallée grouillante de dinosaures et de dangers en tous genres. Votre objectif : sauver les membres de l’expédition du professeur Challenger !

L’application UNLOCK ! est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store et Google Play. Elle est indispensable pour jouer."