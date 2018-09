La chronique Jeux du 04 juillet 2018

Chroniqué par Thomas Vuarchex.

"Tout le monde joue en même temps. Personne n’attend, et quand la partie s’achève, tout le monde s’écrie : "ENCORE !". Un joueur lance les 6 dés, en prend deux et coche le résultat. Les autres joueurs choisissent 2 des 4 dés restant et cochent des cases sur leur feuille de jeu. Seules les colonnes complètes apportent des points. Il s’agit donc de bien peser le pour et le contre et de faire les bons choix."

Encore !, un jeu de Inka und Markus Brand, édité par Schmidt.