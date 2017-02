La chronique Jeux du 06 février

"À chaque tour de jeu, les joueurs se partagent les trois parts du butin qui se trouvent face à eux. Après avoir regardé la première part, vous pouvez décider de prendre l’ensemble des cartes qui la composent ou de passer à la part suivante. Vous pourrez ainsi dénicher du rhum, recruter des pirates, collecter des reliques et autres objets précieux. Composez votre main judicieusement et préparez-vous au combat, car lorsque les bateaux volent les uns près des autres, il vous faudra partir à l’abordage pour utiliser les effets de vos pirates. Gagnez des doublons, pillez les trésors de vos adversaires et amassez le plus de points de victoire pour être le grand vainqueur de cette bataille.

Un jeu de cartes doté d’un système innovant mêlant draft et stop-ou-encore De nombreux choix tactiques et une grande interaction entre les joueurs Un univers coloré de piraterie céleste mis en images par le talentueux Miguel Coimbra"

Sea of clouds fait partie de la sélection du Double 6

Un jeu de Théo Rivière, illustré par Miguel Coimbra, édité et distribué par Iello