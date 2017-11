La chronique Jeux du 08 novembre 2017

Chroniqué par Thomas Vuarchex

"エセ芸術家ニューヨークへ行く se prononce Ese geijustsuka New York e iku se traduit par Un faussaire arrive à New York. Tous les joueurs vont recevoir un mot ou une croix qui signifie que nous sommes faussaire. Chaque joueur va ensuite faire un puis un autre dessin en utilisant un feutre de sa couleur pour illustrer schématiquement le mot reçu. Le but du jeu est de deviner qui est le faussaire qui ne connait pas ce mot sans lui donner trop d’indices en faisant son dessin. Mais attention à ne pas faire un dessin incompréhensible, on pourra croire que c’est vous le faussaire !"

Errata d’après enregistrement : Oink Games est une société japonaise et non coréenne ;)

Un jeu de Jun Sasaki, illustré par Jun Sasaki, édité par Oink Games, distribué par Pixie Games.