La chronique Jeux du 11 octobre 2017

"Jouez ensemble contre le jeu !

Faites deviner un mot mystère à l’un des joueurs, en écrivant secrètement un indice sur votre ardoise. Facile ? Pas si sûr, car si plusieurs joueurs écrivent le même mot indice, leurs ardoises sont effacées...

Rapide et malin, WE ARE THE WORD propose plus de 500 mots à faire découvrir – Trump, Mars, Demi, Trèfle, Paix, 007,… – qui vont mettre votre équipe à rude épreuve.

Attention, fous rires en perspective !"

Un jeu de Ludovic Roudy et Bruno Sautter, illustré par Ludovic Roudy, édité par Fun Consortium, distribué par Asmodee