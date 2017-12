La chronique Jeux du 13 décembre 2017

Chroniqué par Thomas vuarchex

"Inventez un nom aux personnages au fur et à mesure de leur apparition : Mister Melon ? Tronche de cake ? Ce que vous voulez ! Mais quand un personnage revient, souvenez-vous de son nom et criez-le en premier ! Un jeu très simple qui encourage la créativité et l’humour !"

Face de bouc est un jeu de Alena Lebedeva, illustré par Nadegda Fedotova, édité par Cocktail Games et distribué par Asmodee