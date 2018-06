La chronique Jeux du 13 juin 2018

Chroniqué par Thomas Vuarchex.

"Chance et adresse mènent à la victoire ! Mais saurez-vous vous arrêter à temps ?

Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté d’en gagner plus ! Voici le cocktail explosif que Strike nous propose. Lancez votre dé avec dextérité sur ceux déjà présents dans l’arène. Obtenez au moins deux faces identiques et remportez les dés correspondants. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez ! Stop ou encore ? A vous de décider ! Mais attention : aucune face identique et vos dés restent dans l’arène, une croix et ils sont éliminés ! Remportez tous les dés et le joueur suivant sera obligé de tenter le Grand Lancer ! Qui réussira à rester en lice pour être consacré "Grand vainqueur de l’arène" ?"

Strike, un jeu de Dieter Nüssle, illustré par Franz Vohwinkel et Schwarzchild, édité par Ravensburger.