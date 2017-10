La chronique Jeux du 18 octobre 2017

Chroniqué par Valentin Aubry

"Trouvez les éléments de la bombe et des alliés. Evitez les humains et les animaux qui leur sont restés fidèles. Soyez malin dans vos déductions et psychologue dans vos propositions, et vous propulserez le ARGH dans le panthéon de l’histoire de la libération animale.

ARGH est un jeu minimaliste de bluff et de déduction.

En 15 mn max , il vous permettra de joyeusement arnaquer vos adversaires. Et si ils ne sont pas contents, offrez leur une revanche !

Comme tous mes jeux, il est très accessible, simple à prendre en main mais pas simpliste.

La thématique est innovante et portée dans un univers cartoonesque susceptible de plaire aux petits comme aux grands." (texte éditeur)

Un jeu de Romaric Galonnier, illustré par Anne Heidsieck, édité par Blue Cocker, distribué par Blackrock Games.

