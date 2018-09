La chronique Jeux du 19 septembre 2018

Chroniqué par Thomas Vuarchex.

"Comme chaque année, la magie opère et le vieil arbre sacré se couvre de fruits énormes et délicieux. Les cinq hameaux voisins ont choisi les héros qui défendront leur honneur, lors d’une cueillette un peu spéciale (une bataille de boules de neige est si vite arrivée...). Les plus rusés pourront essayer de capter une once de la mystérieuse Mana qui semble émaner des racines de l’arbre… « Snow Time », que le spectacle commence ! A vous d’incarner ces jeunes gens courageux !

Des fruits apparaissent aléatoirement sur le plateau, à différents étages de l’arbre. Les joueurs vont essayer de s’en emparer et devront donc choisir sur quelle branche ils veulent grimper. Attention cependant, un joueur ne pourra récolter des fruits que s’il est seul sur une branche, et s’il n’y a pas un joueur en embuscade juste au-dessus de lui ! Il faudra donc essayer d’anticiper les choix de ses adversaires puisque dans le cas contraire, une bagarre éclatera, qui finira immanquablement à l’infirmerie, sauf si l’un des bagarreurs domine la mêlée. Enfin, le plus rusé des joueurs marquera un point pour avoir évité la bagarre en étant le plus bas dans l’arbre." (texte éditeur)

Snow Time, un jeu de Frank Meyer, illustré par Naïade, édité par Lui-Même et distribué par Asmodee.