La chronique Jeux du 20 juin 2018

"Chaque année, dans le Royaume d’Ewala, le roi organise une grande course entre les différents peuples (chevaliers, sorciers, peuple de la forêt, gnomes et gobelins) qui y coexistent. Chaque clan envoie ses 4 meilleurs coureurs y participer car l’enjeu y est de taille ! À la fin de la journée, le clan qui s’y sera distingué sera déclaré vainqueur et pourra choisir le nouveau roi !"

Kingdom run, un jeu de Eric Claverie, illustré par Jiahui Eva Gao, édité par Ankama.