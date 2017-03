La chronique Jeux du 27 mars

"Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock ! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d’une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !

Vous pouvez combiner les objets pour obtenir des résultats : Par exemple, la carte "11" est une clef et la carte "35" est une porte. 11+35 = 46 : cherchez la carte 46 dans le deck. Elle s’y trouve ? La clef ouvre la porte : retournez la carte et avancez dans l’aventure !

Sinon, c’est que la clef n’est pas la bonne.

Attention : il arrive que des associations se traduisent par des pénalités (un câble électrique - carte "22" - avec une flaque d’eau - carte "75" - pourrait donner la carte "97"... un court-circuit qui vous enlèverait du temps !).

Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps !

L’application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d’obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d’entrer les codes découverts. Elle contribue également à l’ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !

La boîte Unlock ! contient trois aventures" / (texte éditeur)

Unlock ! est un jeu de Cyril Demaegd. Scénarios de Cyril Demaegd , Thomas Cauet et Alice Carroll , illustrés par Arnaud Demaegd, Legruth, Pierre Santamaria et Florian de Gesincourt, Édité par Space Cowboys, distribué par Asmodee.

Kit de démo en Print and play téléchargeable sur le site d’Unlock !