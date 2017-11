La chronique Jeux du 29 novembre 2017

Chroniqué par Valentin Aubry

"Escaladez le Haricot Magique menant au château du Géant afin de rapporter le plus de sacs d’or possible ! Tour à tour, choisissez le nombre de dés que vous allez lancer puis empilez ces derniers afin de faire pousser le Haricot Magique. Si un joueur fait tomber la pile de dés formant le Haricot, ses adversaires pourront alors voler des sacs d’or au Géant ! Le plus riche à la fin de la partie l’emportera !"

un jeu de Frédéric Morard, illustré par Naïade et Piérô La lune, édité par Purple brain et distribué par Iello.