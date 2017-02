La chronique Jeux du 30 janvier

"Dans Quadropolis, vous incarnez le maire d’une ville moderne en plein développement. À l’aide de vos architectes, vous allez faire construire différents bâtiments dans votre ville pour répondre aux besoins de vos citoyens et surpasser vos adversaires. Chaque bâtiment vous permet de marquer des points de victoire, et nombre d’entre eux peuvent être combinés pour être encore plus efficaces."

Un jeu malin de placement dans un esprit "Sim City"

Quadropolis, un jeu de François Gandon, illustré par Sabrina Miramon, Édité par Days of Wonder , distribué par Asmodee.

Quadropolis fait partie de la sélection Double 6 du festival des jeux de Saint-Herblain 2017