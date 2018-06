La chronique Jeux du 30 mai 2018

Chroniqué par Valentin Aubry.

"Guidé par son voisin, chaque joueur dispose de trente secondes pour s’extraire de cette maudite forêt. Plus on avance, plus on tombe dans de nouveaux pièges qu’il faudra parer à la prochaine tentative : sortir le couteau devant les toiles d’araignées, se pincer le nez pour traverser la rivière, lancer un os pour éloigner le loup... Celui qui se perd ou tombe dans un piège doit recommencer depuis son point de départ. Et à la fin du temps imparti, c’est au suivant de tenter sa chance. Gardez votre sang froid et mémorisez votre parcours pour ne plus faire d’erreur quand reviendra votre tour ! Le premier qui parvient à sortir de la forêt rentre chez lui et gagne la partie." /Texte éditeur

Mad Trip, un jeu de Sébastien Darras et Charles Bossart, illustré par Jonathan Aucomte, édité et distribué par Gigamic.