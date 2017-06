La chronique Jeux du 29 mai

"Vous et votre rival connaissez les 20 cartes à faire deviner. Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre pour les retrouver ? Donnez un et un seul indice, qui peut être en lien avec plusieurs cartes sur la table. Votre équipe tente de les deviner grâce à votre indice, tout en évitant celles qui appartiennent à l’autre équipe. Et surtout, ne faites jamais deviner l’assassin, ou vous perdrez immédiatement la partie !"

Codenames-Images est un jeu de Vlaada Chvátil , illustré par Tomas Kucerovsky , David Cochard , Filip Neduk , Jana Kilianova , Michal Suchanek et Stéphane Gantiez, Édité et distribué par IELLO.