La musique allemande, du post-punk à la chute du mur, dimanche 12 novembre à 15h

Alors que le festival des littératures allemandes bat son plein au Grand T ce dimanche 12 novembre, retour sur une discussion publique enregistrée ce samedi 11 novembre en fin d’après-midi, autour de la musique allemande.

« musik und Literatur : du post-punk à la chute du mur » avec comme invités :

FRÉDÉRIC CISNAL

Né en 1969 à Strasbourg, Frédéric Cisnal est journaliste (Noise, Tsugi, Radio En Construction) et DJ depuis trente ans. Il a habité Berlin-Ouest de 1974 à 1990 et y retourne régulièrement depuis la chute du mur.

Il est l’auteur du livre Berlin avant la techno, du post punk à la chute du mur (Le Mot et Le Reste).

ÉRIC DESHAYES

Né en 1973, Éric Deshayes (qui habite en Bretagne) est passionné par la scène expérimentale et alternative des années 1970, d’Amon Düül II à Robert Wyatt, en passant par Gong, Philip Glass, Kraftwerk et Steve Reich. Il est concepteur-rédacteur du webzine Néosphères, « les sphères des nouvelles musiques anciennes et postmodernes ».

Il est l’auteur des livres Au-Delà du rock, la vague planante, électronique et expérimentale allemande des années 1970, Can, pop musik, Kraftwerk (Le Mot et Le Reste)

la discussion est alimentée de nombreux extraits musicaux dont la playliste complète et intégrale sera diffusée à la suite de cette émission spéciale, les détails sont ici et là.

