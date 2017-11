La revanche des Zhérissons #2 - Le Logement

La Revanche des Zhérissons est une émission réalisée par des tranpédégouines et des meufs, dans une perspective féministe. Nous parlons d’actualité et de luttes sociales. Nous voulons raconter nos histoires et faire entendre des voix minorisées dans la société en générale et dans les médias en particulier.

Chaque mois, nous choisissons un thème principal que nous développons dans notre gros dossier. Vous trouverez aussi régulièrement des rubriques, à savoir l’agenda, le coup-de-cœur du mois, le point technique ou encore le point actu. Nous sommes diffuséEs sur JET les 1er et 3ème mercredi du mois entre midi et 13h, et en podcast sur le site de JET.

Ce mois-ci, nous avons décidé de parler du logement, à l’heure où les réformes gouvernementales attaquent les droits des locataires et renforcent les inégalités de logement. Ce sera l’occasion de parler de la baisse des APL et de la réforme de l’ISF, des habitats mobiles et atypiques et plus largement des conditions d’accès à la location. Nous présenterons aussi la web-radio Radio Cayenne dans notre coup de cœur. (https://radiocayenne.antirep.net) et vous retrouverez notre agenda du mois en fin d’émission.

Musique :

* Bull’d’oser, Ze Revengers, Le foie des morues soulève des montagnes, http://revengers.eklablog.com

* C’est normal, Brigitte Fontaine et Arezki Belkacem, Les palaces.

* Quartiers sauvages, Heyoka, Piqûres de Rappel (1991 - 1997), http://heyokapunk.free.fr

Contact : la_revanche_des_zherissons(at)riseup.net

BONNE ÉCOUTE !