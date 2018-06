La revanche des zhérissons # 11 - Contre l’extrême droite

La Revanche des Zhérissons est une émission réalisée par des tranpédégouines et des meufs, dans une perspective féministe. Nous parlons d’actualité et de luttes sociales. Nous voulons raconter nos histoires et faire entendre des voix minorisées dans la société en générale et dans les médias en particulier.

Chaque mois, nous choisissons un thème principal que nous développons dans notre gros dossier. Vous trouverez aussi régulièrement des rubriques, à savoir l’agenda, le coup-de-cœur du mois, le point technique ou encore le point actu. Nous sommes diffuséEs sur JET les 1er et 3ème mercredi du mois entre midi et 13h, et en podcast sur le site de JET.

Dans cette émission, nous avons décidé de parler de l’extrême-droite. Nous nous sommes interésséEs à la montée de goupes ou partis racistes et fascisants à l’échelle européenne, mais aussi des politiques migratoires européennes qui vont justement dans le sens ces partis. Nous parlons aussi de ce qui s’est passé ces derniers mois à Nantes.

Via le coup de cœur et la bande dessinée "cher pays de notre enfance" de Étienne Davodeau et Benoît Collomba , nous parlerons du SAC pour Service d’Action Civique, la milice du parti gaulliste. Bonne écoute !

La zik :

Refugees in des Pussy Riot

L’Europe de Frontex de la Parisienne libérée

Zusammenhänge - Sookee feat Spezial Kay La traduction est dans le document en pdf à la fin de l’article.

Quelques sites ressource contre l’extrême droite et le fascisme :

Global :

La Horde

Reflexes

FB Anti.Facho

Français des branches

Conspiracywatch

Local :

Action-Antifasciste-Nantes

Collectif NOCIR

Antifa Rennes

Réseau Angevin Anti Fasciste

Infos sur les politiques migratoires :

Migreurop

Closethecamps

Frontexit

Autre source : https://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/extreme-droite

Bonus ! Le podcast développé sur l’extrême droite locale

podcast extreme droite locale supplément emission RDZH#11

Une présentation qui rentre un peu plus dans le détail mais qui comporte certainement encore beaucoup d’approximations, alors n’hésitez pas à creuser par vous même :)