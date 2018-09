La revanche des zhérissons # 12 - Contre l’extrême droite vol.2

La Revanche des Zhérissons est une émission réalisée par des tranpédégouines et des meufs, dans une perspective féministe. Nous parlons d’actualité et de luttes sociales. Nous voulons raconter nos histoires et faire entendre des voix minorisées dans la société en générale et dans les médias en particulier.

Chaque mois, nous choisissons un thème principal que nous développons dans notre gros dossier. Vous trouverez aussi régulièrement des rubriques, à savoir l’agenda, le coup-de-cœur du mois, le point technique ou encore le point actu. Nous sommes diffuséEs sur JET les 1er et 3ème lundis du mois entre 17h et 18h, et en podcast sur le site de JET.

Pour cette deuxième émission contre l’extrême droite nous avons choisi de vous parler un peu des idées, doctrines et stratégies de l’extrême droite car mieux les comprendre c’est mieux les combattre. On causera aussi du terrorisme d’extrême droite qui est souvent méconnu et minimisé puis on vous laisse découvrir notre coup de cœur et le traditionnel agenda...

La musique :

Le bruit de la Fraction

Qui sont ils de Casey

Sur la tête de Marine le Pen de Sianna

