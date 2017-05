Le 23/05/17 à 18h SLOWHAND - THE RUSSIAN FORTUNE

J’ignore la raison ... Blackout, overdose, ivresse ... par THE RUSSIAN FORTUNE

Me revoilà à préparer une émission pour un guitariste. Clapton ou Slowhand quand il jouait avec les Yardbirds. J’ai réécouté Disraeli Gear de Cream (son premier groupe en tant que leader) et vlan : grosse claque. J’ai creusé un peu et j’en ai mal au bide, la tête me tourne.