Les Mots Dits du 28 novembre

Thème : le quotidien des femmes

Le roman de Ruth Ozeki parle de Nao, lycéenne japonaise qui se confie dans un journal. Au canada Ruth découvre le journal échoué sur une plage.

Musique : Akira Nishimura - Fantasia of song of the birds Chanson : Aka Tombo - berceuse japonnaise