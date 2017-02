Les Mots dits sont sans importance du 10 février

Il s’agit d’un road-movie décalé, plein d’humour, un vrai régal !

Allan s’enfuit en charentaises de sa maison de retraite le jour de son anniversaire...

Musique :

Musique du film de Buster Keaton, The Best Chase Ever, 1925

Chanson :

Monsieur William, interprété par Serge Reggiani, composé par Léo Ferré et Jean-Roger Caussimon