Les Mots dits sont sans importance du 7 avril

Vitry-sur-Seine, une baraque. Le père, la mère et les sept enfants vivent un bonheur en marge de la cité, de la société. Si elle peint l’immigration, l’éducation, la culture et la précarité, Marguerite Duras sacre la beauté, la connaissance universelle et l’amour essentiel.

Ce conte populaire est d’une poésie rudimentaire et merveilleuse.