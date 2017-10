Les Playlists du Boucher #1

Bienvenue dans les playlists du boucher ! Parce que les histoires c’est bien, mais la musique c’est mieux, ce nouveau format propose une heure entière de musique avec parfois un thème, parfois pas, parfois un invité et parfois pas.

Comme dirait les collègues d’NRJ : Hits Music Only ou presque.

Dans cette première playlist on se dirige vers l’Australie et la Nouvelle Zélande, pays certes lointains mais qui regorgent de talents internationaux de plus en plus en vue.

Tracklist :

ouverture - The Stevens / Cruiser (album Good)

King Gizzard & The Lizard Wizard / Rattlesnake (album Flying Microtonal Banana)

The Datsuns / Skull Full of Bone (album Death Rattle Boogie)

Tame Impala / It’s not Meant to Be (album Innerspeaker)

Tame Impala / Desire Be Desire Go (EP Tame Impala Australian Ed.)

Pond / Hobo rocket (album Hobo rocket)

Ghost Wave / Here She Comes (album Ages)

Ghost Wave / Arkestra (album Ages)

Courtney Barnett / Avant Gardener (EP The Double EP : A Sea of Split Peas)

Courtney Barnett / Pedestrian at Best (album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I just Sit)

Aldous Harding / Blend (album Party)

Unknown Mortal Orchestra / Swim and Sleep (Like a Shark) (album II)

Terry / Don’t Say Sorry (album Terry HQ)

Courtney Barnett & Kurt Vile / Over Everything (album Lotta Sea Lice)

