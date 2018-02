Les Playlists du Boucher # 11

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les playlists du boucher 11ème du nom ! Dans notre heure uniquement musicale, j’ai décidé de vous proposer un petit panorama (non-exhaustif) de différents genres de musique folk.

De la folk pop ou rock, de la folk française ou américaine, du banjo au violon, guitare ou accordéon, l’occasion était trop belle pour vous passer quelques uns de mes morceaux préférés du genre.

J’attire votre attention sur l’imposant réservoir nantais d’excellents d’artistes du genre, représentés dans la playlist du jour par Moustache Museum, My Name is Nobody (Vincent Dupas) ou Tiny Scalp.

A très vite et bonne écoute.

Tracklist :

Dark Dark Dark / In Your Dreams

O’Death / Bugs

Andrew Bird / Measuring Cups

Moustache Museum / Overseas

Syd Matters / To All of You

Vic Chesnutt / You Are Never Alone

Tiny Scalp / Wounded Knee

Luis Francesco Arena / Red Handed

The Cujo Family / Shopliftin’ in Tesco

Vetiver / On the Other Side

Other Lives / English Summer

Noah and the Whale / The First Days of Spring

My Name is Nobody / Wayfaring Stranger

Devotchka / You Love Me