Les Playlists du Boucher # 16

Bonjour à toutes et tous et bienvenu dans les Playlists du Boucher numéro 16. On a tous le sentiment d’avoir découvert des artistes, albums ou morceaux que l’on adore et dont on aimerai qu’ils soient connus du monde entier.

Alors bon, c’est avec un subtil mélange d’égo démesuré et de réelle modestie que j’ai eu envie de vous faire découvrir quelques morceaux que j’aime beaucoup et qui restent selon moi beaucoup trop confidentiels.

Bonne écoute et à la semaine prochaine dans The Butcher Experience !

Tracklist :

Eternal Summers / Salty

Helvetia / RyBro

The Hoa Hoa’s / Yellow Jacket

Clearance / Total Closeout

Decks / Helix Street

Department of Eagles / No One Does It Like You

The Amps / I Am Decided

The Asteroid #4 / Hold On

CFM / Pinch the Dream

Dead Ghosts / Roky Said

Doug Tuttle / It Calls on Me

Doug Tuttle / Turn This Love

The Effects / Back and Forth

The Evens / King of Kings

Gap Dream / Shine your Light