Les Playlists du Boucher # 17

Bonjour à toutes et tous et bienvenu dans les Playlists du Boucher n°17. Aujourd’hui épisode spécial puisque j’ai eu le plaisir de laisser les manettes au label Influenza Records pour une playlist du meilleur gout, pour ne pas dire tout à fait géniale.

Influenza Records c’est un chouette label parisien crée en 2013 par les membres du groupe Wonderflu et qui héberge à la fois leurs pote Polarbird et Social Square, tout autant que les renommés Tennis Biafra ou Pile.

Avec en plus le festival indé Freak Scene, on peut dire que les mecs ne chôment pas ! Alors bon, comme je voulais leur rendre hommage mais aussi mettre en avant leur dernière très cool sortie, le Aggravator 2 des lyonnais de T Shirt, hé bien je leur ai filé les clés du camion.

C’est donc parti pour une heure d’indie rock pur jus, mêlant groupes du label, pote de tournées et fan service.

Bonne écoute et à très vite dans les playlists du Boucher.

Tracklist :

Polarbird / Hide & Seek

T-Shirt / Dates and Numbers

Social Square / Itching For A Sign

Pfau / Backdown

Wonderflu / Yodel

Tennis Bafra / Boyfriend

Pile / Rope’s Lenght

Disco Doom / Dead Eye

Appletop / Burning Land

Tapeworms / Fsmooth3

Goodbye20Hello30 / Behinf the Doors

Cantharide / Extatic

Avions / Van Halen

Guru Meditation / 8 Days

Famille Grendy / Black Silver Spoon

Fake Indians / I’m the One

Mincer Ray / Das Grüne Tor