Les Playlists du Boucher # 18

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les Playlists du Boucher # 18.

Pour les habitués de l’émission, le nom Black Bass Festival vous dit sans doute quelque chose... L’évènement qui se déroulera cette année les 31 août et 1er septembre à Braud-et-Saint-Louis (45 min au nord de Bordeaux) est en effet assez particulier.

Si j’en ai parlé durant la saison 1, je ne connaissais pas encore les lieux et l’ambiance de ce festival pas tout à fait comme les autres.

Ce fut chose faite pour l’édition 2017, et soyez sur que j’ai déjà mes billets pour l’édition 2018. Si la playlist ci-dessus ne vous persuade pas de venir, voici une liste non-exhaustive de 7 raisons qui le fera peut-être :

1) Le site du festival, sous les arbres, est quand même super classe

2) Il y a plus d’endroits ou se poser dans ce petit endroit que dans toute la Route du Rock, dix dernières années additionnées.

3) Tous les groupes ont été vus et revus par les organisateurs assurant la vraie qualité des concerts : une sorte de Label Rouge du Rock.

4) Le parking est à 2 min du camping, lui même à 1 min de l’entrée du festival. Pratique pour les vieux-mais-pas-trop qui font du camping mais qui aiment leur confort.

5) L’année dernière il y avait de la Cuvée des Troll à la pression ! De la Cuvée des Trolls !!

6) Il n’y a pas la queue aux toilettes quand tu as bu trop de Cuvée des Trolls.

7) Le public sympa, le concours de Air Guitar déjanté, la BBF Party, le joli merch’...

Venez ! on s’ra bien ! http://blackbassfestival.com/

Tracklist :

ouverture : The Psychotic Monks / Sink

Birth of Joy / Choose Sides

Cannibale / Hidden Wealth

LANE - Teaching not to Pray

Swedish Death Candy / Pearl

It It Anita / The Lux

Pamplemousse / Zoo Circus

Toybloid / RCK N RLL

It It Anita / Another Canceled Mission

I Am Stramgram / Underwater Tank

Hangman’s Chair / Naive

1000mods / Electric Carve

Slift / The Sword

