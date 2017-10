Les Playlists du Boucher # 2

Depuis quelques années force est de constater que de nombreux groupes français émergent sur les scènes math-rock, garage et noise internationales.

Des plus "anciens" comme Gâtechien ou Papier Tigre, en passant par Room 204, JC Satan, mais aussi des petits jeunes comme Lysistrata, Psychotic Monks ou Equipe de Foot en tête, tous font preuve d’une qualité et d’une régularité assez incroyable.

Alors vous trouverez dans cette deuxième playlist du Boucher un plaidoyer pour cette France qui tape dur et qui chante fort.

Tracklist :

ouverture - The Psychotic Monks / It’s Gone

Papier Tigre - Restless Empire

Gâtechien / 6

Equipe de Foot / Fireworks

Lysistrata / Sugar & Anxiety

Sons of Frida / Cactus

Mr Protector / Mirror

Fordamage / The Border

Pogo Car Crash Control / Consensuel

Room 204 / Patrick Swayze

Wall of Death / Marble Blues

Daria / A Quiet Anarchy

JC Satàn / Faraway Land

Psychotic Monks / The Bad and the City Solution

Gâtechien / Faux Départ

A très vite pour une nouvelle playlist !