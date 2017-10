Les Playlists du Boucher # 3

Dans ce 3ème épisode des playlist du Boucher, on part du constat que parmi les meilleurs albums de cette année 2017 (mais aussi en 2016) on retrouve cette tradition des girl-band (ou à défaut des girl-voice) à la mode dans les 90’s qui proposent un indie rock à la fois abrasif, intense et classieux.

Panorama d’1h des quelques très bons albums sortis cette année, le tout étoffé de quelques classiques intemporels.

Tracklist :

ouverture - Girlpool / Soup (album Powerplant)

Chastity Belt / Caught in a Lie (album I Used to Spend So Much Time Alone)

Marika Hackman / Time’s Been Reckless (album I’m Not Your Man)

Chastity Belt / Trapped (album Time to Go Home)

Angel Olsen / Shut Up Kiss Me (album My Woman)

PJ Harvey / Dress (album Dry)

Mourn / Evil Dead (album Ha, Ha, He)

Chastity Belt / Something Else (album I Used to Spend So Much Time Alone)

The Courtneys / Country Song (album The Courtneys II)

Girlpool / Corner Store (album Powerplant)

Bleached / Keep On Keepin’On (album Welcome the Worms)

Sleater Kinney / No Anthems (album No Cities to Love)

Cat Power / Nude as the News (album What Would the Community Think)

Colleen Green / I Want to Grow Up (album I Want to Grow Up)

Bleached / Next Stop (album Ride Your Heart)

Electrelane / After the Call (album No Shouts No Calls)

Electrelane / On Parade (album The Power Out)

The Breeders / Safari (album Safari EP)

On se retrouve sur Facebook, enfin, pas en vrai.