Les Playlists du Boucher # 4

Les playlists du boucher s’intéresse aujourd’hui à un genre musical à la base très identifié et devenu au fil du temps un mot un peu fourre tout. Le post punk c’est la dérivation du punk à la fin des années 1970 , c’est l’expérimentation par l’ajout de nouvelles sonorités, tout en gardant radicalité, énergie et politisation.

The Butcher Experience vous propose un panorama d’une petite heure sur quelques groupes emblématiques à l’origine du post-punk tout autant que sur leurs petits enfants actuels.

Tracklist :

ouverture - Protomartyr / Cowards Starve

Total Victory / What the Body Wants Th Body Gets

Disappears / Fear of Darkness

Wire / Pink Flag

Ought / Waiting

Total Victory / Gore Seer

Parquet Courts / Stoned and Starving

The Finkielkrauts / Cocksucker No Blues

Protomartyr / Dope Cloud

Joy Division / Disorder

Future of the Left / Manchasm

Interpol / Slow Hands

Mc Lusky / Without MSG I Am Nothing

The Fall / Totally Wired

Disappears / Pre Language

Total Victory / Secession Day

