Les Playlists du Boucher # 5

Les Playlist du Boucher épisode 5 nous embarque pour 1h de neo-psychédélisme, ce genre né dans les années 1990 et qui prends ses racines dans la pop et la folk psychédélique des 60’s, le tout fortement électrisé au fil du temps.

La playlist du jour ne comporte que des groupes, récents mais parfois méconnus, dont les morceaux sont sortis dans les décennies 2000 et 2010, et proposant un rock aux nuances variables de psychédélisme. Et oui, il y a du Brian Jonestown Massacre dedans.

Tracklist :

ouverture - King Khan & The Shrines / Thorn in Her Pride

The Out Crowd / Be Good

The Asteroid # 4 / Ropeless Free Climber

The Brian Jonestown Massacre / Food for Clouds

Doug Tuttle / Turn this Love

Gap Dream / Shine Your Light

The Hoa Hoa’s / I Saw You

The Brian Jonestown Massacre / The Sun Ship

Joel Gion / Don’t Let the Fuckers Bring You Down

The Lovetones / A New Low In Getting High

Orval Carlos Sibelius / Desintegraçào

Psychic Ills / One More Time

The Young Sinclairs / Help You Decide

The Brian Jonestown Massacre / Goodbye (Butterfly)