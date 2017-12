Les Playlists du Boucher # 6

Décembre, c’est le traditionnel moment de dresser les bilans de l’année écoulée. Alors bon, encore une fois plein de choses à dire et un temps réduit pour le faire. Donc comme en 2016, The Butcher Experience vous propose deux émissions best-of, cette année trié par ... intensité !

La playlist d’aujourd’hui vous propose donc un panorama des morceaux tout mignons tout jolis, pour se mettre pépère au coin du feu, peau de bête et vin chaud.

La semaine prochaine - autant être prévu tout de suite - ça devrait tabasser un peu plus pour la Partie 2 !

A tout vite !

Tracklist :

Girls in Hawaii / The Light

Courtney Barnett & Kurt Vile / Over Everything

The National / The System Only Dreams in Total Darkness

Aldous Harding / Blend

Chastity Belt / Used to Spend

Chastity Belt / Something Else

Girlpool / Corner Store

Mountain Bike / Good for Nothing

BNQT / Restart

Mark Lanegan Band / Emperor

Marika Hackman / Good Intentions

Fleet Foxes / Third of May / Ōdaigahara

Grandaddy / Way We Won’t