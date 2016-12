Les menstruelles éclatées : Il était trois fois

Il était trois fois. Il était trois femmes : une passagère, une amante et une sorcière. Ce soir les menstruelles vous racontent des histoires. Des histoires d’amourS, d’intimité, de corps, de sexe, de clitoris, d’anthropophagie, de bière, de bergers, de formules magiques, et bien plus encore.

Avec la Passagère de Cécile Debove, L’amante d’Emmanuelle Tornero, et Sorcière, Sorcières d’Elisa Monteil et Raphaël Mouterde, réalisé pour le premier numéro de la géniale revue JEF KLAK.