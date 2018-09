Les wonder women de la musique electronique

Pour cette première émission "l’Agenda de Mme Kim", nous recevons Berlinger - NoireRomance, Marieke Rabouin et Purdey, trois Wonder Women des musiques électroniques.

Berlinger est profondément influencée par la culture rave de Manchester et de Londres ou bien encore, de l’underground de Detroit des années 80 et 90s. Journaliste de musique et cinéma en 2002 chez Technikart, elle devient « selector » warm up pour les soirées du magazine où elle passe sa collection de vinyles minimale, new wave, electroclash et synth post mais sa véritable rencontre avec l’électronique se fait lorsqu’elle fait l’école buissonnière en 98 pour aller au Rex club voir Laurent Garnier. Durant son séjour en Argentine de 2007 a 2016, BERLINGER se consacre sans relâche à « l’expansion du domaine de la techno » dans un pays ou la trance et la house progressive sont rois en 2007 puis essentiellement, à la promotion de la place de la femme dans le milieu électronique de Buenos Aires. C’est ainsi qu’elle rejoint l’allemande Kat Kat Tat et la l’argentine May Mc Laren pour développer une fête 100% dédiée à l’univers visuel et musical féminin. Ensembles, elles font parties de l’underground porteñe et installent pendant 2 ans leur résidence dans le club le plus référencé d’Amerique latine, le Cocoliche (cf Resident Advisor). Elles fondent une agence grâce au soutien d’ Anja Schneider, Qzen, Kate Simko et May Segui qui seront invitées à jouer avec elles. En 2014, BERLINGER sort un EP en compagnie de son acolyte Axelle Roch(Monoclap) intitulé « So warm » sur le label hispanique Monet Records. Son dernier EP avec Microesfera, « Darkness also matters » sorti sur Holografic records (mexico) est une référence directe au titre de Jeff Mills « Dark Matter ». En 2015, BERLINGER est tour manager de Francesca Lombardo et Magda, deux artistes qui vont l’influencer et la soutenir pour revenir en Europe et créer son nouveau projet live « The Darker » qui s’inspire de sons ultra expérimentaux, minimalistes et concrets qui rappellent l’univers cosmique, le béton des warehouse et la cassette magnétique avec laquelle elle faisait ses premières mixtapes. Sa compilation musicale en tant que DJ est toujours à la pointe des nouvelles tendances électroniques dans un mix fluide et soutenu par une énergie sans failles ; BERLINGER a une approche du djing et du live sans compromis avec platines vinyles ou machines, donnant ainsi toute sa dimension à un univers sonore sensuel, sensible et profondément ancré dans ses racines minimales techno faisant ainsi des détours dans l’univers électronique sans limites, ni frontières... Artiste complète, elle est également connue sous le nom de NOIREROMANCE pour ses projets dédiés au LIVE en Dub Techno. Berlinger nous parlera de ses projets, de sa carrière qu’elle associe souvent au monde du cinéma qui la passionne et nous fera écouter ses sélections musicales ... avec la découverte de l’une de ses dernières productions toute fraîche, spécialement pour les auditeurs de Jet fm.

Marieke Rabouin est une fervente activiste de la nuit nantaise depuis plusieurs années. Aux manettes de la communication de l’Olympic depuis presque les débuts, elle poursuit ses missions à Stéréolux et notamment pour le festival Scopitone. Elle a aussi rejoint l’équipe du festival Paco Tyson créé par C.H.I.C.H.I. (Illmatic) et Redux (Sweatlodge). Experte en communication, aujourd’hui, elle partage son savoir avec des élèves de LISAA à Nantes en tant que Responsable pédagogique "bachelor Design graphique et communication culturelle. Pendant ce moment sur Jet fm, elle nous parlera de son parcours, de son investissement dans les musiques électroniques et nous partagera ses coups de coeur musicaux... Aujourd’hui, c’est plein phares sur Marieke, la magicienne des projets fous de musiques électroniques à Nantes !

Purdey, DJ Nantaise pionnière vit désormais à mi-temps à Nice. Pour cette première, nous allons partager ce moment avec elle par téléphone... Fan de techno et de House Music dès l’age de 13 ans, passée derrière les platines à 20 ans. Purdey, armée d’une énergie redoutable est programmée auprès de DJ’s queJeffs Mills, David Duriez, Colin Dale, Electric Indigo, Scratch Massive, elle a aussi joué dans le célèbre club Parisien le "Pulp" avec son amie Jennifer Cardini. Une des rares DJ femmes de ces dernières années, elle a beaucoup marqué les nuits nantaises dans divers clubs : le Privilège, l’Extrem, etc. Gagnante du concours dj Contest Paris/Berlin 2002, Purdey a joué sur un char de la Techno Parade berlinoise et dans la foulée finie 2ème du concours technotrain organisé par radio Nova la même année, lui permettant de partir mixer en Chine. Hyper-active, elle prend part à la dynamique nantaise avec son association Les Visiteurs, qui a donné lieu à une émission de radio sur Jet FM il y a quelques années... Et aujourd’hui, c’est elle la guest ! Elle nous parlera de sa carrière de DJ, amoureuse du vinyle depuis toujours et de ses projets... Notamment de la première bougie du club le Warehouse à Nantes le vendredi 28 septembre 2018, où elle y jouera en B2B avec Dan Bono, des soirées "Paradise" et "De La House" .