Lundi 02 janvier vers 13h

Je pensais faire une journée spéciale pour les 50 ans du label Saravah fin 2016, l’idée était dans l’air mais faute de temps j’ai laissé filer le calendrier.

Et le 28 décembre 2016 Pierre Barouh est mort. Il n’était pas seulement l’auteur des fameuses chansons Un Homme Et Une Femme, Des Ronds Dans L’Eau ou encore La Bicyclette, pas seulement le fondateur de Saravah, ce label inclassable, mais aussi un musicien voyageur d’une gentillesse et d’une disponibilité rare. Ayant eu la chance de le croiser plusieurs fois, notamment lors d’une belle journée spéciale sur Jet fm en mars 2004, je ressors ici quelques archives pour l’entendre parler encore, avec passion et gourmandise, de la musique, de l’art et des gens dont il était si curieux.

De 13h à 15h, quelques extraits de la journée spéciale du 18 mars 2004.

Vers 15h nous écoutons en intégralité le disque Ça Va Ça Vient, enregistré en 1971 pour Saravah, que je considère comme l’un de ses meilleurs.

Pour finir, vers 16h, rediffusion de l’émission Tutto Per Tutti de décembre 2008, autour du Japon de Pierre Barouh.