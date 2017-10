Lundi 02 octobre vers 14h10

David Grubbs / Jeremiadaic (Creep Mission, Drag City 2017)

Rudresh Mahnathappa’s Indo Pak Coalition / Alap - Snap (Agrima, 2017)

Ka Baird / Tok Tru (Sapropelic Pycnic, Drag City 2017)

Arnaud Dolmen / Intro Sonjé Joj - Sonjé Joj (Tonbé Lévé, Unisson 2017)

Scott Dubois / Autumn Wind (Autumn Wind, Act 2017)

The Anxiety Of Abraham / Ruins (The Anxiety Of Abraham, Strawberry Moon Records 2017)

Bugge Wesseltoft / Bridge Over Troubled Water (Everybody Loves Angels, Act 2017)

vers 15h :

Dieter Ilg / Präludium XII (B-A-C-H, Act 2017)

Zoltàn Jeney / Wohin ? 2013 (Wohin ? BMC Records 2017)

Gary Peacock Trio / Empty Forest (Tangents, ECM 2017)

Iiro Rantala & Ulf Wakenius / Berlin (Good Stuff, Act 2017)

Fumio Miyashita / March 18, 1980 (Live On The Boffomundo Show, Drag City 2017)

Vijay Iyer Sextet / For Amiri Baraka (Far From Over, ECM 2017)

Dead Rider / The Ideal (Crew Licks, Drag City 2017)

Donat Fisch, William Evans, Baenz Oester, Jorge Rossy / I Want To Be Happy (Schlitten, QFTF 2017)

Wand Plum / Driving (Wand Plum, Drag City 2017)

Saint Ephraim Male Choir / Cherubimic Hymn (Orientale Lumen III, BMC Records 2017)

à partir de 16h05 rediffusion de cette programmation.