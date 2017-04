Lundi 03 avril vers 13h15

Jacques Brel / La Fanette (en concert, 1966)

Mount Eerie / Ravens (A Crow Looked At Me, PW Elverum & Sun 2017)

Mocke / Trois Regards Sur Le Malandrin (St-Homard, Objet Disque 2016)

Payne / September (Someone Is Missing, Matamore 2017)

Lætitia Velma / Aube (Cinq Lunes, Les Disques D’Avril 2017)

The Art Tatum - Ben Webster Quartet / All The Things You Are (The Art Tatum - Ben Webster Quartet, Verve 1956)

Kala Jula / Dan Masa Wuani (Mande Kulu, Buda Musique 2017)

Chapelier Fou / Darling, Darling, Darling... ( !, Ici D’Ailleurs 2017)

Ed Wood Jr. / r.t. - k.o.w. (The Home Electrical, Black Basset Records 2017)

après 14h :

Invaders / The Happy Worker (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017. Ciné concert sur Carnival Of Souls ce samedi 8 avril au cinéma Atlantique de Préfailles)

Hexenschuss / Insert (Gobbledegook, Hexenschuss 2017)

Jacques Dutronc / Hippie Hippie Hourrah (Il Est Cinq Heures, Vogue 1968)

Ulas Özdemir / Dost Askina (Traces Of Âsik - Âsigin Izleri, Buda Musique 2017)

Salvador S. Owwl / Istanbul (Evidence of Time Travel LP, 2017)

Serge Gainsbourg / Avant De Mourir (BOF Cannabis, Mercury 1970)

Mendelson / La Liberté (Sciences Politiques, Ici D’Ailleurs 2017)

Troy Von Balthazar / Empire Of My Hate (Knights Of Something, TvB 2017)

Selffish / Willing Suspension Of Disbelief (He She Them Us, Serein 2017)

Will Guthrie / DoubleTrouble - Creeper - FogNap - KhmerFrays - EasyLay - SignLanguage (People Pleaser, Black Truffle Records 2017)

vers 15h :

Raoul Vignal / Shadows (The Silver Veil, Talitres 2017)

Stranded Horse / Avalanche (vidéo, 2016)

Leonard Cohen / Villanelle For Our Time (Dear Heather, Columbia 2004)

Nina Simone / Ne Me Quitte Pas (I Put A Spell On You, Verve 1965)