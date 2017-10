Lundi 09 octobre vers 14h05

Toute la semaine la programmation musicale débute par une évocation de Un Autre Orient, une journée et soirée qui décline le monde orientale en musiques, spectacles, films et rencontres, au lieu unique. La deuxième édition de ce rendez-vous né des cendres du festival Les Orientales de St-Florent-le-vieil se tient ce samedi 14 octobre dès midi au lieu unique où nous ouvrirons les festivités par une émission de radio en direct baptisée Le Grand Mezze.

Les archives de la première édition ponctuent donc cette semaine de programmation sur Jet fm.

Black Sifichi & Mathias Delplanque / Alan Ginsberg’s Indian Journals (live Un Autre Orient, le lieu unique, Nantes, 08 octobre 2016)

Roscoe Mitchell / Leola (Nine To Get Ready, ECM 1999. En concert avec Will Guthrie ce jeudi 12 octobre au lieu unique)

Dillon / Stern Leaf - Shades Fade (Kind, PIAS 2017)

vers 15h :

Helio Polar Thing / Heliograph (Maoyaq e.p. 2017)

Profondo Rosso / L’Oiseau De Velours (Rouge Profond, 2017)

Yann Wagner / It Was A Beautiful Year (This Never Happened, Pschent 2017)

Skipp Whitman / Comfortable (Unfinished Song vol.1, 2017)

Snowdrops / Scene VII - XII (Live At The Archaeological Crypt Of Paris, Gizeh Records 2017)