Lundi 1er mai vers midi

Sonic Youth / Youth Against Fascism

Katerine / Le 20.04.2005

Areski & Brigitte Fontaine / Patriarcat

Rodolphe Burger & Doctor L. / Égal Zéro

La Rumeur / Tout Brûle Déjà

Diabologum / 365 Jours Ouvrables

Innocent X feat. Anne-James Chaton / Comédie

Noir Désir / Un Jour En France

Dominique A. / Le Convoi

Nino Ferrer / Les Enfants De La Patrie

Nicolas Paugam / Les P’tits Contagieux

Pierre Barouh / Perdu

Ô Paon / Bouée

Jacques Brel / Jaurès

Robin Williamson / Political Lies

Winter Family / Cortelyou Rd. (We Shall Overcome)

Robert Wyatt / Left On Man

Mendelson / La Nausée

à la suite de cette programmation, diffusion du premier épisode de Republica Erotica, un feuilleton radiophonique à retrouver chaque jour de cette semaine à 8h30 et vers 13h

puis vers 13h30, rediffusion de ceci.