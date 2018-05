Lundi 21 mai vers 14h

Semaine Mai 68 : Late 60’s Jazz par Henri

Miles Davis / Nefertiti

Sun Ra And His Outer Space Arkestra / Nuclear War

Alice Coltrane / Atomic Peace

John Coltrane / Expression

Hugh Davies / Quintet (1967-1968)

Raashan Roland Kirk / The Inflated Tear

Charlie Haden Liberation Music Orchestra / Circus ’68 ’69

Archie Shepp / Attica Blues

Pharoah Sanders / The Creator Has A Master Plan

The Pharaos / Freedom Time

The Art Ensemble Of Chicago / Theme Amour Universal

Leon Thomas / Malcolm’s Gone

Miles Davis / Stuff