Lundi 22 mai vers 14h

Duo Montanaro / Full Moon Whisper (Ki, In/Ex 2017)

Rubyfruit / Half Moon (Half Moon e.p. Rubyfruit 2017)

Golden Rain / The Same Moon (Golden Rain, Bulbart 2017)

Animal Youth / Rainy Day (Animal, Weyrd Son Records 2017)

Meniscus / Hamster (Refractions, Birds Robe Records 2017)

Facteur Cheval / Adieu L’Organique (Adieu L’Organique, Humpty Dumpty Records 2017)

Figaro Facial / Hippo Pas Pop (Melhor Seleczj, Flash design 2017)

Joy Of A Toy / Hipsters Of The Apocalypse (Mourning Mountains, Humpty Dumpty Records 2017)

Valaire / Dizzy’s Playa (Oobopopop, Indica records 2017)

Dizzy Gillespie / No More Blues (Chega de Saudade) (Dizzy On The French Riviera, Philips 1962)

Sati / Constellations (The Sounds Of Rick The Cube, L’Armada Productions 2017)

vers 15h, pour finir :

Claudia Solal, Philippe Foch & Didier Petit / Son De La Lune - Dérive (Les Voyageurs De L’Espace, Basta/Buda Musique 2016)

la suite (vers 15h05 et jusqu’à 16h30) est une rediffusion de ceci.