Mardi 02 octobre à 14h

Ensemble 0 & friends / Westward Ho ! (Moondog - Elpmas Revisité, Muraille Music/Ici D’Ailleurs/Super Loto Éditions 2018)

Rami Khalifé / To An Angel (Lost, 2018)

Xxxtentacion / Going Down ! ( ?, Bad Vibes 2018)

Jean-Louis Murat / Sweet Loraine (Il Francese, Pias 2018)

Lapre / Oeso (Auferstehung (Elektronische Musik aus Berlin 1983/1984), Bureau B 2018)

Hippo Campus / Mistakes (Bambi, Transgressive Records 2018)

Marissa Nadler / I Can’t Listen To Gene Clark Anymore (For My Crimes, Bella Union 2018)

Gene Clark / Lady Of The North (No Other, Asylum Records 1974)

Daniel Darc & Bill Pritchard / Jesus Mary Chain (Haute Surveillance) (Demo Version, Parce Que, Pias 2018)

The Jesus & Mary Chain / Sowing Seeds (Psychocandy, Blanco Y Negro 1985)

Mazzy Star / Look On Down From The Bridge (BO Rick & Morty, Sub Pop 2018)

Lala Lala / Dove (The Lamb, Hardly Art 2018)

Low / Tempest (Double Negative, Sub Pop 2018)

Gratuit / La Brute M’émerveille - Classes Classes (Sur Les Bras Morts, Kythibong 2018)

Dead Rider Trio / Not A Point On A Scale (Dead Rider Trio Featuring Mr. Paul Williams, Drag City 2018)

All Them Witches / Harvest Feast (All Them Witches, New West Records 2018)

Mudhoney / Next Mass Extinction (Digital Garbage, Sub Pop 2018)

Nick Cave & The Bad Seeds / Jubilee Street (Distant Sky - Live in Copenhagen, Kobalt 2018)

Alain Bashung / Immortels (En Amont, Barclay 2018)

Alt-J / 3WW X Little Simz (Reduxer, Infectious Music 2018)

Akira Kosemura / Amour (alternative version, Yearbook e.p. Schole 2018)

Ensemble 0 & friends / The Message (Moondog - Elpmas Revisité, Muraille Music/Ici D’Ailleurs/Super Loto Éditions 2018)