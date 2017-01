Mardi 03 janvier vers 13h

Colin Stetson / Sorrow Part II (A reimagining of Gorecki’s 3rd Symphony)

O Paon / Chevaux (Courses)

Nana Vasconcellos / O Berimbau (Saudades)

Tim Hardin / Love Hymn (Bird On A Wire)

Innocent X / Aux Marches Du Palais (Fugues)

Nick Cave & The Bad Seeds / Amber Girl (Skeleton Tree)

Ustad Rahim Kushnawaz / Asadullah Jân (Afghanistan : Rubab & Dutar)

Edith Frost / Temporary Loan (Calling Over Time)

Robert Schumann / Gens et Pays Étrangers (Scènes d’Enfants)

(à suivre mardi prochain à la même heure).