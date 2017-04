Mardi 04 avril vers 13h

Salvador S.Owwl développe depuis quelques années un beau projet musical tout à la fois planant et rythmé, synthétique et acoustique, des sonorités chatoyantes glanées çà ou là et savamment assemblées en de jolies constructions musicales. Alors que sort son nouveau disque Salvador S.Owwl vient en direct sur Jet fm en proposer quelques extraits, discuter un rien, passer quelques disques qu’il aime et jouer un peu en live.

Salvador S.Owwl / Evidence Of Time Travel (La Tournée des Grands Ducs, 2017)

Salvador S.Owwl / Suzanne (Suzanne e.p., Prrrrrrr records 2015)

Salvador S.Owwl / Istanbul (La Tournée des Grands Ducs, 2017)

Sheeba / Golden Sun

Robert Wyatt / Shrinkrap

Kevin Ayers / The Lady Rachel

Fuschia / Me And My Kite

James Blake / Polite Promises

M.A. Beat ! / Crayola

Salvador S.Owwl / session acoustique en direct : medley Dylan, Keep On Rolling & Le Goût Des Larmes

Salvador S.Owwl / Le Goût Des Larmes (La Tournée des Grands Ducs, 2017)

Heart Rate / Paradigm

Pablo & Yolive / sans titre

Salvador S.Owwl / Departure

Pablo & Yolive / John Hold The Door

Salvador S.Owwl / DWKA (La Tournée des Grands Ducs, 2017)