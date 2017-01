Mardi 10 janvier vers 13h

Ana Lara / Serenata in VI parts (Serenata)

Van Dyke Parks / By The People (Song Cycle)

Areski & Brigitte Fontaine / Le Chant Des Chants (L’Incendie)

Nico / Nibelungen (The Marble Index)

Cabane feat. Bonnie Prince Billy & Kate Stables / Wooden Home (7")

Ensemble 0 / Décembre (0 = 12)

Robert Lippok / Daylightastronomy (Redsuperstructure)

(à suivre mardi prochain à la même heure).

(la première partie est ici)